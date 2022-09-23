國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘要將苗栗特色館打造成親子園區。（謝明俊攝）

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘要將苗栗特色館打造成親子園區。（謝明俊攝）

各縣市都有舊建築改頭換面成為特色藝文中心，成功帶動地區發展的成功案例，國民黨提名縣長參選人謝福弘23日提出地區發展政見，以特色藝文中心做為主軸，未來將把苗栗特色館搖身一變成為「苗南親子藝文特區」，結合親子元素再增加吸引遊客的亮點，並增加藝文創意展覽空間規劃，讓園區再亮化，重振台六線，帶來人潮與消費。

謝福弘指出，台北華山藝文特區、宜蘭文化工廠、台中審計新村、高雄駁二，都是利用舊有酒廠或倉庫空間改建為藝文園區。謝福弘針對苗栗規劃，現今的苗栗特色館是當年的兵營改建，位在交通要道，位置極佳，園區內有陶藝博物館等設施，也結合農特產品展售等。但他認為現在的功能偏向單一，應再結合親子元素增加吸引遊客的亮點，並增加藝文創意展覽空間規劃，以「親子藝文」園區為主軸，相信能讓園區再亮化，帶來人潮與消費。

所以謝福弘提出特色館轉型再亮化的構想，希望這裡結合「微型兒童樂園」、「穿龍水圳戲水區」、「親子藝文展覽館」、「戶外專業劇場」、「文創商場」、「苗栗農創銷售中心」、「主題餐廳」等概念，並將特色館整體轉型為「苗南親子藝文特區」，要讓爸爸媽媽多一個溜小孩的去處。

初步規劃包含建立水車摩天輪、環園區空中景觀軌道台車，苗南戶外演藝廳、還有藝術拍照裝置、主題餐廳，再結合苗栗農產市集的文創園區同時可以欣賞藝文展覽，品嘗客家美食，甚至是欣賞劇場演出、LIVE HOUES等功能，讓公館鄉成為銅科新聚落，帶動人潮再進駐。