永豐台灣ESG(00888)成分股半年度調整，最新前十大成分股依序為台積電(2330)、聯電(2303)、第一金(2892)、永豐金(2890)、日月光投控(3711)、中華電(2412)、聯發科(2454)、可成(2474)、華航(2610)及鴻海(2317)。

本次成分股調整後，除台積電、聯電仍為重要權值持股外，前十大中第三大及第四大持股為兩檔金控股永豐金及第一金，更是為近期國內各金控公司公布累計至八月份業績中，相較去年同期的表現最好的兩檔金控股，今年以來股價漲幅皆達15%以上。另外，全球經濟成長趨緩，消費性電子產品終端需求疲弱，受惠蘋果推出新機種以及部分遞延訂單挹注，可成出貨表現仍佳，今年股價漲幅仍達17%，表現強勁。

根據證交所8月公告的投資人定期定額戶數統計排行當中，00888在本次調整後就囊括了9成持股，除了具備企業成長動能，更廣納金融與傳產的優質企業，支撐ETF息收。永豐投信表示，近期外資雖賣超台股，但ESG資產以及息收相關產品仍深受投資人喜愛，持續有資金進駐，好公司長期表現佳，未來績效仍不容小覷，建議喜歡穩健季配息金流的投資人可以把握低檔買進，同時作為長期存股投資優質選擇。