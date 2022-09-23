1名網友日前公開童年遇到的性侵經歷，兇手還是親生哥哥，她在國小時遭對方摸胸、舔私處，甚至逼口交，而母親得知後選擇包庇縱容，讓她內心受創嚴重，長大後母親還對她說「其實你哥當時沒有插入，所以你不算被性侵你知道嗎」並質問她想毀了這個家嗎？恐怖經歷讓其他網友喊快報警。

原PO在Dcard分享，她在國小4年級時遭家中大4歲的親哥哥假借玩鬧摸胸、舔私處，哥哥還問她「濕了嗎？為甚麼濕了？」小學6年級時她有自己的房間，哥哥還會趁她睡著時進房摸胸，甚至逼口交，讓她童年蒙上陰影，長大後她與哥哥幾乎不互動，而她的母親即便知情，仍以為2個孩子可以親密互動。

原PO表示，近日她與媽媽聊天時，對方竟脫口「其實你哥當時沒有插入，所以你不算被性侵你知道嗎」，當下她大感崩潰，媽媽還繼續稱是她房間不關門才讓哥哥進入，說哥哥「那時候還小，小朋友不懂事」，還問她想毀了這個家嗎？這讓她內心相當痛苦，為此做噩夢好幾年。

其他網友留言「妳一路走來一定很不容易，一定承受很大的壓力」、「性教育都不會教還生孩子」、「他是性猥褻也是有罪的！你也是可以告他的好嗎！別人不愛你你要愛自己，現在有很多管道可以求救，真的鼓勵你提告報警」、「你媽也太瞎了吧！你應該回他，你知道就算不插入也是有法律責任嗎？」