周湯豪與熊仔、吳卓源、Karencici合作推出新單曲。（華納提供）

華納旗下嘻哈品牌「HipHopDX」聯手周湯豪（Nick）的「華興HuaXing」，近日推出新單曲〈The Regionals： Taipei〉，周湯豪攜手Karencici、吳卓源（Julia）、熊仔合作，MV也由周執導，他因跟媽媽比莉同住，顧慮拍攝現場太多人，為了防疫他當天晚上不敢回家，到處跟朋友借廁所洗澡。不過為了作品周湯豪甘之如飴，苦笑說：「當天真的相當累，也是最後一個離開現場。」

周湯豪同步主導企劃及MV，他先將3人的畫面拍完後自己才入鏡，又導又演之餘，他不僅親自調度全場上百人團隊，將場景陳設像是大型派對， 還邀請許多圈內好友到場助陣，一切親力親為，過程雖辛苦，但4人笑說像是邊玩邊工作，就像是場大型派對，熊仔說：「整個過程很舒服，也很信任Nick的，他很知道自己要的東西，成果真的很酷。」

談到此次合作新單曲，Karencici表示：「這首歌的旋律當時很快就寫完了，剛聽到Beat就很有感覺，覺得很帥。詞的部分是我跟我的搭檔kvn一起完成的，走了一個耍帥的歌詞路線。」熊仔笑說：「一開始跟Julia一起Jam出了一個版本；沒想到有天被她騙去錄音，後來直接在錄音室一次到位。」有趣的是，歌詞裡有一句「他比愛心我比讚」，錄音時熊仔逗趣地故意向Julia 比愛心，Julia卻開玩笑地回送對方一個「有愛的」招牌中指，這個橋段也出現在MV中。