華為終端事業部CEO余承東日前以「中國設計、世界品牌」為題，分享華為在設計生態方面的建設與思考，提及一些中國大陸企業抄襲華為的設計，使用華為的專利而不付專利費，甚至還說是自己的專利，這種是「非常無恥的行為」。

芯智訊報導，近日，余承東在上海「世界設計之都大會」開幕儀式演講，指出中國製造從低端製造業向中高端製造業轉型，從低技術含量到高技術含量，從低質量到高質量，各個領域都在發展。

他說，中國要從製造大國變成製造強國，從中國品牌到世界級品牌，非常重要的要素就是「中國設計」。中國設計可助企業品牌、品質提升，更可幫助企業提升產品的高階化。

余承東表示，華為所有的設計都要追求經得起歲月的檢驗、時間的檢驗。華為工業設計的每一項提案和方案，他是最後的決策者，如果他的品味非常low的話，對設計團隊可能也是個災難，所以他也要提升自身的鑑賞力。

他還提到，華為把產品設計和品牌追求高端化、時尚化、年輕化的精神也結合起來，所以華為每一代產品有設計元素家族化的基因繼承。例如Mate系列，中軸線對稱的設計，每一代不斷地演進、持續地迭代，而剛發表「Mate 50」這款產品，在走向極簡化的道路上奮勇前進，極致、簡約、純淨。

而講到設計抄襲部分，余承東對此有感而發，指中國的一些企業抄襲華為設計，直接使用華為的專利，不付華為專利費，還說是他們自己的專利，他認為「在西方的文化之中，抄襲別人是非常不恥的。」

余承東強調，如果想樹立偉大產品品牌，就要有自己的DNA和風格。