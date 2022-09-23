台中市大雅區第5座示範性明顯地圖指示牌23日揭牌。（大雅區公所提供）

大雅區第5座示範性明顯地圖指示牌23日揭牌，由區長李修齊主持典禮。（大雅區公所提供）

大雅區共設置18處避難所，加強防災救災工作。`()

近期地震頻仍，民眾膽戰心驚，台中市大雅區公所結合民間力量，與「超溢公司」合製大雅國中及上雅社區活動中心避難處所指示牌，23日辦理揭牌儀式暨收容處所開設實兵演練。大雅區長李修齊指出，全區目前共設置18處避難收容處所，區公所在各處所路口均設有小型告示牌，加強防災救災工作。

今日活動由區長李修齊主持，並在儀式中致贈感謝狀予超溢公司董事長賴振昌。李修齊指出，防災重於救災，人民防災知識非常重要，上雅福德祠是當地里民心靈信仰中心，在上雅里民眾聚集處福德祠設置第5示範性明顯指示牌，當災害發生時，讓民眾、用路人第一時間藉由防災避難看板，可立即清楚鄰近避難收容處所。

李修齊進一步表示，近期地震發生頻繁，為讓大家在面臨地震時能冷靜應變，此次結合上雅社區關懷據點長輩舉辦地震防災演練更有意義，特別感謝上雅社區發展協會理事長鄧燕山穿針引線，並號召社區夥伴加入大雅區收容志工隊，透過演練過程讓長輩在面對災難發生時，能更從容應變、強化民眾自主防災效能與「自救」意識，並做好防災準備，也期盼藉由政府、民間齊心防災，共同提升災救能量。

大雅區公所指出，大雅區共設置18處避難收容處所，區公所在各處所路口均設有小型告示牌，為加強防災救災工作，透過公私合作模式，2018年在大雅公園設置第一座示範性明顯地圖指示牌，讓民眾遇到危難時，能迅速且安全進行避難逃生。今年設置第5座指示牌由「超溢股份有限公司」認養製作經費，再次展現政府與民間合作的力量。