台北捷運在今天上午8時31分的上班尖峰時間，文湖線一部列車無法自動行駛，最大延誤時間約28分鐘，局部營運約37分鐘。北市議員王欣儀批評，文湖線異常已成為「家常便飯」，要求強化損害「預警」機制，不能讓乘客每天都提心吊膽，搭個捷運通勤還要擔心又碰到捷運故障。

王欣儀接獲遭受影響的文湖線旅客反映，「捷運糟透了，也不廣播，也不阻止人進站，裡面的人慢吞吞，上班的人一大堆，還有乘客被門夾到，都沒有配套措施，真的很瞎！」

還有民眾在PTT發文指出「北捷文湖列車異常，設備出問題，軌道斷電，目前卡在站跟站之間」，其他網友則回應，「上班要遲到了」、「結果要多花一百塊搭計程車去公司」、「回到石器時代，叫恐龍來拉」等。

王欣儀指出，北捷公司今年編列營運成本預算逾181億，維運管理卻是「2266」；她調閱資料發現，從2018年統計至今日為止，文湖線故障次數就已高達73件，文湖線異常已成為「家常便飯」。

她認為，文湖線啟用至今已27年，是「台灣最早」開始營運的捷運路線；而文湖線老舊，故障次數多就更應要加強維護才對，但顯然北捷公司及捷運局都沒有用心，沒有將「錢真正花在刀口上」；事故頻傳，北捷公司危機應變能力又差，明顯是人為疏失。

王欣儀表示，雖然北捷已查明此次故障原因為「輔助電力設備異常」，但不能只是「知其所以然」就好，而是應該把為何造成電力設備異常的原因找出來，才能真正解決問題；此外，捷運局、北捷公司應追究相關失職人員及承攬廠商之責，否則這次事故恐不會是最後一次。