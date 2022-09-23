情侶交往中總會面臨許多難題，尤其若是要兩個出身自不同家庭，生活習慣也不同的人住在一起，發生的衝突也只會更多。近日，一名網友分享自己與女友說好要同居，對方表示會負擔起所有的家事及日常開銷，而他則是需要支付每個月的房租，然而當兩人真的同居後，對方卻開始擺爛，不僅不做家事，就連外食費用也都由他出，讓他大嘆根本被騙同居。

網友分享被騙同居的經過。(圖/翻攝自「靠北租屋2.0」)

臉書社團「靠北租屋2.0」中，一名網友分享他被女友騙同居的經過，他表示兩人在同居前曾講好規則，女友負責做家事及日常開銷，而他則是支付每個月的房租費，然而在經過三個月的同居後，他卻深深覺得自己被女友所欺騙，對方不僅連出外吃飯的錢都不付，甚至在同居的第一個月開始不洗碗，第二個月則不洗不曬衣服，第三個月就連寵物的飼料錢也不付。

原PO提到，由於女方什麼事都不做，所以自己只能包辦所有的家事，從拖地、刷馬桶，到整理對方亂丟的鞋子及垃圾等，讓他苦不堪言，且更過分的是，女友還會不時的批評他，認為原PO什麼事都沒為她做，甚至還厚臉皮的要求男方要買房。對此，原PO也憤怒表示自己絕不會讓女友繼續破壞生活，且也不想再和對方同居。

同居後原PO包辦所有家事。(圖/翻攝自Shutterstock)

貼文一出，不少網友認為原PO付出的太多，但女友卻仍不知足，只顧著自己舒適卻不能互相扶持的人，還是儘早分手的好，也有網友表示，認為女方根本就是需要傭人和乾爹，勸他還是快點離開這種人，以免人財兩失，讓自己多年來的積蓄和生活品質，都毀在對方手上。