臺北醫學大學與睿生光電（6861）合作開發「5G AIoT行動X光肺部篩檢」智慧醫療解決方案，睿生光電一拍三得雙能（Dual Energy）一次取得三種肺部影像，並完成600位高風險病患肺部收案開發AI模型，有助於肺癌AI輔助診斷與臨床研究。

臺北醫學大學附設醫院胸腔內科醫師周百謙指出，胸腔X光是最常見的肺部疾病篩檢工具，相較於電腦斷層掃描（CT掃描）雖然劑量只有約1／10，但拍攝時因病灶易受到肋骨或其它外部物體的遮蔽，敏感度無法提升，恐耽誤判斷診療。第二、偏鄉的肺癌發生率高於其他地區，約是10萬分之60以上，如能有強大行動載具強大協助即時影像傳輸，由臨床醫師判斷影像是否需要調整重照，將可建立偏鄉精準醫療發展基石。第三、肺癌每年在全球奪走超過 170 萬人寶貴生命，放射科醫生需要在X光片影像中發現的微小惡性組織或是肺部結節，如何提升影像品質，降低影像雜訊，會是當務之急。第四、X光片檢查需要良好的影像判讀顯示器，但受限於一般影像顯示器的灰階呈現能力，細微病灶可能會被忽略，造成延誤診斷的可能風險。

解決醫師臨床痛點，睿生光電總經理李志聖提出三項解決方案，攜手臺北醫學大學、屏東大學、商之器、台灣大哥大進行一年半人體臨床研究與場域驗證。一拍三得睿生雙能（Dual Energy）低劑量新技術，影像清晰，優於傳統胸部CXR檢測。此外，為強健偏鄉行動醫療軟硬實力，北醫、睿生光電、台灣大哥大及商之器共組「行動醫療會診國家隊」，以5G連網、行動醫療顯示器，和北醫醫師進行遠距視訊會診。另外，睿生光電與屏東大學合作，以北醫600位患者進行收集並由醫生標記的影像，結合深度學習與機器學習技術以跨平台整合技術，提供高精確度、高整合性的智慧影像服務。目前可成功偵測到肺炎及肺結節，未來取證後即可做為醫師的輔助，減低醫師看片的負擔。