萬豪國際集團（Marriott International）近年持續布局台灣，迄今在全台10縣市已開出11個品牌、共21家酒店據點。展望後市，港澳台灣區域副總裁龍田斯（Hans Loontiens）持續看好台灣市場，透露未來將有3個新品牌首度登台，目標未來5年將在台據點拓增至30家。

萬豪國際目前全台已有萬豪、W、喜來登、威斯汀、艾美、萬楓、萬麗、萬怡、福朋喜來登、雅樂軒、Moxy等11個品牌進駐，分布於台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄、澎湖、宜蘭、台東等10個縣市，共有21處酒店據點，其中9家為集團委託直營。

萬豪國際集團今（23）日於台北萬豪酒店舉辦「旅行的力量」宣傳影片首映禮，除揭示旗下旅遊計畫「萬豪旅享家」全新品牌宣傳活動、正式宣布舒淇擔任亞太地區首位品牌大使，並釋出全新宣傳影片「聽旅行說」。

龍田斯受訪時表示，台灣為亞太商務及觀光旅遊的重要樞紐，21家酒店據點在港澳台區域中最多，且在疫情邊境管制時期的內需觀光亦強。今年除了上半年開出台南安平雅樂軒，台中李方艾美酒店已展開試營運。

展望後市，龍田斯表示，花蓮傑西艾美、板橋馥華艾美酒店預計明年第二季開幕，八里福朋喜來登酒店亦持續興建中。同時，透露未來將有3個新品牌將首度登台，包括AC Hotel、JW萬豪、Tribute Portfolio，其中AC Hotel將落腳九份，且為AC與艾美酒店雙品牌據點。

對於邊境解封後的營運復甦看法，龍田斯認為，酒店業的營運與航空業緊密結合，取決於往來航班數恢復速度，隨著邊境逐步開放，國際飯店的住房需求復甦可能非常快。同時，台灣旅客偏好前往日本、美國、韓國等國家旅遊，行銷方面也會進行相關合作推廣。

為歡慶全台酒店據點達21家里程碑，並因應多年來的在地化深耕計畫，萬豪國際集團同時宣布正式啟動「萬豪旅享家」台灣LINE官方帳號，透過網路互動結合並加強在地文化連結，未來亦規畫將訂房功能與LINE結合、亦可能綁定「萬豪旅享家」會員機制。