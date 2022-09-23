在網路上自封「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，一舉一動都被放大檢視且引起熱烈討論，尤其一年內頻繁換工作，甚至跑去當男優拍謎片，拉抬不少人氣；不久前鄧佳華公開到雞蛋糕店打工，也遭外界不看好「一定撐不久」，近日他透露已上班滿1個月，向大眾傾吐真實心聲，感謝女老闆「讓我不誤入歧途」。

鄧佳華從離開連千毅旗下工作後，轉戰謎片領域當本土男優，成功引起話題，也讓外界好奇他何時有新作品，但從7月下旬他開始兼差當保全，認為需要一份踏實的工作支撐生活和夢想，當時自信表示「AV的夢想會繼續前進」。

不過，鄧佳華不到幾天時間，又在臉書開直播承認不做保全，改去電影院外面賣雞蛋糕，還PO出穿著可愛圍裙和女老闆的合照，承諾會把事情做好，「下定決心不離職」；但鄧佳華動不動換工作形象已深植人心，網友普遍不看好，看衰他留言嘲諷，「就看能不能撐一個禮拜？都換幾個工作了」、「三分鐘熱度就換工作，不要造成店家困擾」。

驚喜的是，鄧佳華21日晚間在臉書上發文報喜，他賣雞蛋糕已經滿1個月，不僅跌破網友眼鏡，還罕見有深度地講出心裡話，感激女老闆教導很多正確觀念，「讓我不誤入歧途，是我值得尊敬的女老闆」，他也保證會好好繼續上班，「珍惜這份工作」。