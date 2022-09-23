鄧紫棋在新歌〈天空沒有極限〉中講述對自己的期許。（華納音樂提供）

鄧紫棋近期為宣傳新專輯《啓示錄》頻開直播與粉絲互動，昨（20日）她在直播中突然暴哭，想起3年前深陷官司糾紛，坦言當時每天都很鬱悶，「覺得自己快要爆炸，我現在講起來我都想哭」；鄧紫棋繼續哽咽地說：「就真的覺得快要死了，能不能停一停？」感嘆世上每個人都有很難面對的課題，內心全都受傷了，希望藉由新歌〈讓世界暫停一分鐘〉，讓大家知道人生還是有曙光的。

鄧紫棋表示幸好自己靠著信仰熬過3年前的低潮，但放眼望去，天底下的很多人沒辦法克服難關，讓她感到很心痛，因此想把這首歌送給所有受傷的人，「3年前的我很幸運的熬過來了，每次看到有人熬不過就覺得很替他們心疼，大家都很困難，大家都辛苦了」。直播最後鄧紫棋破涕為笑，自嘲：「怎麼會突然哭啊！搞什麼啊！」隨後勉勵每一位遭遇瓶頸的人：「可能當下真的很困難，但是會過去的。」

《啓示錄》最終主打歌〈天空沒有極限〉，講述鄧紫棋對自己的期許，歌曲也真正讓愛活在自己身體中的信心，希望帶給更多人溫暖。歌曲結尾大合唱部分更邀請了M9 Marginal Youth Singing Choir參與，以此寓意新的一代同樣擁有無邊未來。鄧紫棋新專輯14首歌曲曲風豐富多元，在保留特有的鄧氏風格基礎上，也注入了讓人耳目一新的曲風，包涵福音流行、流行搖滾、Trap、說唱、迷幻Disco等，為情感營造完美的釋放空間。