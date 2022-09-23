女神曾之喬與辰亦儒結婚至今已過2年，日前出席活動，曾之喬難得大方分享與老公辰亦儒之間的甜蜜互動。曾之喬透露，在感情中，天蠍座自然會有一種謀略存在。所以縱使靠視訊聯絡感情也能維持溫度。

曾之喬表示之前訪問一個很資深的編輯，她提到她是「老公的大女兒」，辰亦儒知道後非常喜歡這個概念，便也多次甜蜜地喊她「大女兒」，可愛舉動讓曾之喬感覺既誇張又心動。

曾之喬也透露平時的相處模式，每次視訊時，嘴巴像抹了蜜的辰亦儒便會先誇曾之喬：「老婆，妳怎麼這麼漂亮，好可愛喔！」且這習慣維持長達12年之久。此外，平時她只要一喊「老公」，辰亦儒便會過來自動將洗衣、掃地等家事包攬下來。她表示天蠍座都是有一種謀略在身上。為了達成目的，自然會有一種語氣出現，成功要求男伴的機率非常高。

面對辰亦儒的平常的甜言蜜語攻勢，曾之喬也坦言：「有時候我覺得他很誇張，但是他是真心的，不真心也沒辦法保持12年，這就是他表達愛的方式。」