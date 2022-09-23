最近剛過64歲生日的綜藝大哥徐乃麟，今年2月升格當阿公，而向來給人「火爆浪子」形象的他，也敵不過萌娃的魅力，今首度曬出哄金孫入睡的溫馨天倫照，讓網友都直呼太幸福可愛了。

徐乃麟今在社群首度公開報著孫子的照片，並寫下：「寶寶睡~乖孫睡~乖孫為何還不睡~」，並表示自己每天最開心的就是看到孫子，看著他游泳、爬跟翻身的影片，整個都被融化了。

徐乃麟公開抱金孫天倫照。(圖／取自徐乃麟臉書)

照片中可看到徐乃麟滿臉幸福的看著孫子，絲毫不覺得疲累，含飴弄孫畫面讓網友看了都直呼超溫馨，不少圈內後輩都留言大讚他是最帥阿公，網友也表示「乖孫超可愛的啦，帥爺爺有金孫萬事足，真幸福」、「乃哥不像是爺爺，孫子好可愛」、「看到孫子都不會生氣了吧」。

徐乃麟和愛妻汪家璉婚後育有2子一女，私下只對家人展現鐵漢柔情一面的他，2020年底低調嫁女兒徐廷瑀，當時還落下男兒淚，讓在場的人都為之動容，而今年2月女兒順利誕下一子，當時他也直誇孫子「鼻子很挺」，乃嫂更已經幫外孫買了保險，一家人都非常開心小金孫的出世。