距離年底九合一大選僅剩60餘天，士林地檢署檢察長繆卓然特率同主任檢察官王碩志、曾揚嶺於今(23)日前往淡水警分局聯合訪視座談，針對年底大選重點工作查察賄選、防制暴力、查處假訊息等淨化選前治安議題，與分局各外勤隊、所主管充分交換意見及指導蒐查技巧，並共同宣誓展現淨化選舉治安的決心。

座談中特別強調針對轄內有黑道幫派背景與特定政黨候選人應加強監控關注，嚴防不法組織幫派透過暴力及選舉賭盤等方式介入影響選情，同時也要加強偵辦不實假訊息在網路及社群平台流竄，一旦發現假訊息應立即主動偵辦並即時澄清，避免造成渲染效應，影響選舉的公正、公平性。

此次訪視座談，地檢署也特別針對行動支付、電子錢包及虛擬貨幣等新興數位方式「新型態賄選」擾亂選情，以及如何充分了解地區特性深入佈建，掌握可能賄選情資相關強化查賄作為，提示蒐查與偵辦技巧，全力防堵賄選情事發生。

淡水警分局表示，為有效約制不法犯罪分子，針對暴力滋事案件犯嫌，將建請檢察官命令首謀應定期到派出所報到約制，以防制暴力案件影響選前治安狀況。

淡水警分局指出，隨著選情逐漸升溫，也將持續秉持「行政中立、依法行政」立場，積極打擊賄選、暴力及網路假訊息等不法行為，並嚴防境外資金與勢力介入選舉，順利完成選舉治安維護工作，同時也呼籲民眾若發現賄選等不法情事，踴躍向警方提出檢舉，共同維護乾淨的選風。