春日國小強震中受損嚴重。（春日國小提供）

花蓮地震造成54所國中小校舍受損，其中春日國小、東里國中及富北國中等3校校舍倒塌受損嚴重，為確保學生安全，本週暫以線上課程進行教學，經逐步復原，縣府代理秘書長饒忠說，下周一（26日）起可恢復實體上課，讓學生在災後能儘快回復正常學習軌道。

0918台東大地震造成花蓮南區多校受損，根據縣府教育處教學設施科長盧谷砳樂說，大地震後仍有餘震，陸續通報，截至今天災損學校增加到54校，有17校需要結構鑑定，已完成14校，其餘3校陸續勘查中。

受災嚴重的玉里國中、冨北國中、東里國中及春日國小、東竹國小、松浦國小、東里國小，校內有建物受損，春日國小及富北國中、東里國中，本周暫採線上教學。

縣府教育處查報，其中春日國小教學大樓與專業大樓連通的空中穿廊傾倒，災後第2天速拆除；東里國中行政大樓梁柱斷裂，鑑定為紅單危樓必須拆建，行政人員移出到活動中心辦公。

富北國中專科教室及2棟教師宿舍也列紅單危樓，專科教室暫移到其他餘裕空間上課，教師住宿先尋求鄰近學校提供空間，若需自行租屋會規畫補貼費用。

東里國小、玉里國中、東竹國小及松浦國小都有校舍列為紅、黃單，屬閒置空間非教學行政單位，上課不受影響。

春日國小校長陳少山說，下周一起全校38位國小學童、19位幼兒園生就可恢復到校上課，幼兒園位於專業教室1樓，暫移至原教室後方一處大的活動教學區上課，其餘都不受影響。

代理秘書長饒忠召集災損嚴重學校校長開會，就校舍受損、供水線路中斷以及學生與教師安置面討論，饒忠指示，校舍受損嚴重者應嚴禁學生進入，供水線路中斷已協請自來水公司儘速協助復水，若無法馬上復水會請消防單位送水，並以教學優先為原則，儘速讓學生恢復上課。