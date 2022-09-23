因應大法官會議解釋，警察執勤與休息時間必須依法調整，因此，部分派出所將合署辦公、聯合執勤，引發民眾疑慮；縣長林明溱表示，合署辦公只是暫時的警力調整，最重要的是中央補足基層警力，才是長遠之計。

縣議員蕭志全23日在縣議會總質詢時指出，信義鄉和社派出所扼新中橫公路交通要道，東埔派出所則在溫泉區，2所間有一段距離，如果合署辦公可能衍生必須支援時，緩不濟急的情況 ，希望縣警局能夠依據現況慎重考量。

林明溱表示，最近，縣警局到各地舉辦派出所合署辦公地方說明會，多數民眾都反對，希望派出所照常運作，顯示基層警力不足的嚴重性，長久之計還是應該由中央編列經費，支應足額警力，解決各地基層員警人力不足窘況，而不是要求縣市政府縮減人力及編制，那樣的政策是本末倒置。

縣警局長黃永志表示，派出所如果要維持現狀，全縣還缺158名員警人力，目前已向警政署申請專案處理，也希望中央能盡快補足基層警力，而在未補足人力前，就需要調整運作方式，採合署辦公，統一調派能更有效運用警力，絕對不是外傳的「裁撤派出所」。

黃永志表示，部分派出所合署辦公、聯合執勤，可讓員警休假及服勤時數符合法令規定，深夜巡邏班次也大幅增加，可以提高見警率，不會對治安造成影響。

警力調整後，可增加24小時值班派出所的數量，加強維護治安，各派出所每天早上8點到晚上10點，還是會有警察值班，受理報案及為民服務。