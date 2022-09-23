飲食中過多的鈉將增加高血壓的風險，進而增加心血管疾病發生機率，因此市售低鈉鹽標榜可防高血壓，醫師表示，原則上，低鈉鹽確實有助一般人預防高血壓，但有腎臟疾病者會因低鈉鹽會引發高血鉀的不良反應，因此，使用低鈉鹽時要先詢問醫療人員以確保健康。

鈉離子是人體中重要的電解質，國人飲食口味偏鹹或重口味，導致飲食中攝取過量的鈉，若飲食吃入過多的鈉，將增加高血壓的風險，並連帶影響心血管疾病，因此低鈉鹽成為民眾選購鹽的選擇，但有些人仍擔心，低鈉鹽可能未必一體適用於所有人，而心生疑慮。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平表示，市售低鈉鹽是用氯化鉀取代氯化鈉，在攝取量不變的情況下，確實能減少鈉的攝取，若是單純高血壓的病人，適量食用低鈉鹽可維持血壓狀況，但有腎臟疾病的患者，因排鉀能力較差，食用低鈉鹽會造成高血鉀，會產生噁心想吐、肢體麻木無力等等現象，並增加心律不整、心衰竭的風險，「不建議食用低鈉鹽，只能飲食上儘量少鹽。」

他並表示，心臟衰竭與極少數高血壓病人可能服用保鉀型利尿劑的患者，低鈉鹽也會造成高血鉀的不良反應，所以病患在改用低鈉鹽前，建議先諮詢醫師以確保安全。