每個人的理財方式都不太相同，但為了共同為家庭努力，許多夫妻會選擇「共同理財」，不過從中衍生出的問題可不少！一名人妻透露，老公經常買完自己想要的東西後虛報價格，讓她在處理家庭帳目時十分捆擾，引來網友抨擊老公的說謊行為，也提出1好建議。

原PO常因金錢問題跟老公吵架。(示意圖/翻攝自shutterstock)

人妻在臉書社團「爆怨公社」表示，和老公是目前是共同理財，但是原PO發現老公不論買什麼東西都不會如實報帳，近日買了一台Switch，老公竟然跟他說比過去便宜很多「只花了1000元」，但原PO心存懷疑，立即一查就發現價格明明比報出來的帳多出好幾倍，找老公理論沒兩句就開始不耐煩，還要求原PO以後不要過問。

原PO無奈透露，夫妻經常因花錢的事吵架，但畢竟老公使用的錢都是歸類在家用支出，純粹只是希望老公能說出自己實際的花費，好讓她能掌握好每個月的支出，但對方卻常已「1000元而已」敷衍了事。

網友建議原PO能將日常消費分開算，這樣更好掌握對方的支出。(示意圖/翻攝自達志影像)

貼文吸引許多網友留言，「應該是之前他報實價妳唸過他，所以他現在都謊報敷衍你」、「小時候買東西，價格都會報高；長大後買東西，價格都會報低」、「事情很小，說謊很糟…」；有網友提出建議，認為原PO可以將能買東西的金額分開算，只要每個月支出金額固定，這樣老公想怎麼處理那些錢也不用去細問，更不會影響到基本開銷。