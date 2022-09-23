樂成宮董事長郭松益（左）表示，今年90至99歲8里共251人每人3600元大紅包。（張妍溱攝）

台中旱溪媽祖樂成宮，今天開始發放重陽敬老禮金活動，邁入第42年，今年旱溪的8個里，計4668名長者受惠，其中70至79歲每人1000元，80至89歲領2000元，90至99歲8里共251人每人3600元，另5位百歲人瑞，每人可領12000元大紅包，廟方今年共發出逾657萬元，再度刷新紀錄。

領取重陽敬老金的排隊人潮，擠滿廟埕，相當的熱鬧，有一位80歲的阿公說「活得越久、領得越久」。樂成宮指出，高齡化社會來臨，長青長者增加速度驚人，樂成宮發放重陽敬老禮金已經42年，金額與人數每年增加，10年來東區這8里70歲以上長者成長逾1500人，90歲以上長者也倍數成長。

樂成宮長青會自25年前開始，每逢重陽節前夕就表揚長輩金婚、鑽石婚，今年有1對朱姓夫妻結婚60周年鑽石婚、6對結婚50周年金婚夫妻接受表揚，有人比愛心拍照、有熱情抱抱合影，老夫老妻互動甜蜜破表，每對獲贈1組沙龍照，鑽石婚1萬元大紅包，金婚則是3600元紅包，相當開心。

談60年鑽石婚夫妻相處之道，受頒鑽石婚表揚的朱盧雲女士認為，2個人都樂觀、培養共同興趣，要常常稱讚對方，2人吵架時有一方很生氣，另一方就要讓，做到互相包容很重要，婚姻一定能長長久久。

樂成宮董事長郭松益表示，樂成宮秉持「老吾老以及人之老」之精神，關懷服務老人，以旱溪媽祖的慈悲，每年重陽節發送敬老津貼及1份平安麵線，今年邁入第42年，因人數眾多且疫情期間、分流發放，包括，旱溪、樂成、泉源、干城、東門、東信、十甲、東英等8里。