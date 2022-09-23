民事調解制度已成為解決當事人紛爭的另一選擇，根據司法院統計，地方法院辦理調解，2017年成立5萬484件，去年成立6萬5037件；高等法院受理移付調解事件的成立件數，也從2017年的813件，增加至去年的1930件；此外，最高法院自去年3月啟動移付調解程序，至今年7月為止，調解成立件數亦有40件。

司法院指出，根據統計，各地方法院辦理一般民事及家事調解事件，終結件數從2017年12萬8953件，逐年增加至去年的16萬8147件，成長30％；高等法院調解事件的終結件數，也從2017年的967件，增加至去年的3105件，可見調解制度已逐漸成為當事人解決紛爭的選擇。

為了有效解決民眾日常生活中常遇到的消費糾紛，司法院今年先後舉辦3場民事調解業務分區講習，分別邀請行政院消費者保護處消保官進行主題式調解講習，除講述常見消費糾紛案例及其救濟程序外，並就調解相關問題進行說明及解析，期能增進與會調解委員就「消費糾紛」領域之知能與調解技巧，協助當事人自主、和諧解決紛爭，以有效疏減訟源，創造兩造當事人、法院三贏的契機。