國立台灣交響樂團在維也納當地時間22日以20人編制弦樂團站上歐陸舞台，在維也納音樂協會布拉姆斯廳舉行「聽見台灣」音樂會，帶去多首國人作品，也為樂團寫下成軍77年首登歐陸演出紀錄。

國台交今天發布新聞稿表示，這次出訪以20人弦樂團編制，無指揮演奏方式展現國台交紮實技巧與團隊默契。音樂會上半場演出莫札特「D大調嬉遊曲」及舒伯特「A大調小提琴與弦樂迴旋曲」，這些都是維也納人最熟悉的作品，看出國台交征服維也納樂迷的企圖心。

下半場樂團演出皮亞佐拉「布宜諾斯艾利斯的四季」、陳士惠「釀雪爭春」及陳樹熙編曲「歌會」，最後再以張菁珊「音樂百年」台灣民謠組曲作為安可曲，帶來充滿亞洲熱情之作，感受樂團獨特的音樂辨識度。

這次「聽見台灣」音樂會特別邀請台灣旅美小提琴家陳慕融（Robert Chen）擔任主奏，音樂廳座無虛席。國台交團長劉玄詠表示，這次能順利成功，要感謝文化部、外交部的全力支持，更要感謝很多旅歐人士及歐洲當地音樂家的奔走促成。

國台交成立於1945年，是台灣歷史最悠久的交響樂團，成軍77年以來曾到韓國、中國與新加坡等地作國際巡演，2018年成為首登美國洛杉磯迪士尼音樂廳的台灣職業交響樂團，這次寫下首登維也納音樂協會演出的紀錄。

音樂會當晚有駐奧地利代表張小月大使到場欣賞，給予樂團鼓勵；奧地利國家廣播電視台（Österreichischer Rundfunk，ORF）也在音樂會前專訪劉玄詠，拍攝樂團演出台灣旅美作曲家陳士惠的作品「釀雪爭春」，對於推介台灣作曲家到國際舞台，深具意義。

這次國台交造訪維也納，曾任國台交駐團音樂家的維也納愛樂首席霍內克（Rainer Honeck）給了「品質保證」，向當地音樂人士熱烈推薦樂團；而台灣旅奧知名作曲家施捷也陪同劉玄詠回母校維也納音樂與表演藝術大學參訪，希望未來能有更多交流合作。

陳慕融表示，維也納是古典樂壇「重中之重」的城市，他以芝加哥交響樂團的樂團首席身分隨團於維也納金廳演出不下10次，但這次卻是第一次與來自台灣家鄉的樂團合作演出，感到榮幸。

國台交接下來將轉往立陶宛，與立陶宛國家愛樂協會合作，於首都維爾紐斯及第二大城考納斯演出2場音樂會，分別為9月25日立陶宛國家愛樂協會音樂廳以及9月26日立陶宛考納斯市立愛樂樂團音樂廳，以樂會友。

2024年是捷克音樂之父史麥塔納（Bedřich Smetana）誕生200週年，國台交也可望代表台灣赴捷克參加音樂節，以樂音開展文化交流。（編輯：張雅淨）1110923