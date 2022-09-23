香港特區政府行政長官李家超23日公布，下周一9月26日起，入境檢疫安排改為「0＋3」。港府也取消旅客在登機前提交核酸檢測要求，以快測代替。另外，取消未完成接種疫苗香港居民不能登機返港限制，來港易、回港易亦會取消限額，適用於大陸所有地方及澳門。

香港01報導，下周一實施「0＋3」，港府取消檢疫酒店，訪港人士可回家或在自選的住宿酒店進行三日醫學監察，期間可外出，但有核酸檢測要求。抵港人士在機場接受檢測後，無須等結果，可回家或前往自選住宿酒店，以等待核酸檢測結果，期間會被派發黃碼三天，到第三天如檢測結果陰性，會獲改發藍碼，解除黃碼限制。

據報導，香港確診個案略反彈，周四（22日）新增5990宗確診，再回升至近六千例，包括163例輸入，累計2290名確診病人留醫，包括245例新確診病人，累計49人危殆，多17人死亡。學校呈報746例個案。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，相信疫情會回落，至於會回落到那一個水平，暫時未能估計，以往第五波前可做到清零，但過經歷第五波之後，就未必做到。

據了解，此前，所有海外抵港旅客都須按照「3＋4」要求，進行3天酒店隔離，其後4天家居檢疫期間可以外出，但獲發「黃碼」不能出入高風險場所、並禁止在餐廳堂食。