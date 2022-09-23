爬山能夠親近大自然，但不少長輩擔心，關節退化若又爬山，恐會傷害關節。骨科醫師戴大為表示，運動爬山有助於鍛鍊肌肉、強健骨骼關節，但若發生意外傷害，造成骨折或關節受傷可就不好了，長輩若想健行爬山，並非不可以，但要更加小心，並分享銀髮族健行與爬山5點建議，能減緩關節不適。

骨科醫師戴大為在個人網站提到，不少長輩關節退化後，擔心狀況更嚴重，因此不敢健行或爬山，不過戶外活動有助身心健康，對年長者好處多多，若想要從事戶外運動，首先要查好登山路線、狀況及總距離等，選擇適合自己難度的路線。

第二點就是「循序漸進挑戰」，若平時沒有戶外活動習慣，建議民眾從平緩健行路線開始，例如環湖步道、森林公園等，等到習慣後再挑戰有坡的路線，森林公園的健行路線通常為網狀，可依身體狀況改變路線長短，而且無論年紀大小，肌耐力與體力都需要訓練，才能越練越好。

第三就是「裝備齊全」，長者爬山時最好備有登山杖、好穿的登山鞋、背包等，使用登山杖能減輕下肢關節負擔，還可以支撐住身體，在關鍵時刻避免滑倒，而登山鞋則能保護雙腳扭到或受傷，而登山背包則能降低腰酸背痛狀況。

第四要「注意天氣與路況」，長者出發前一、兩天要再次確認當地天氣，若要爬海拔較高的山區，由於天氣變化較快，最好攜帶雨具與保暖衣物，若該地前幾天有下過雨也要注意，步道可能很泥濘，也不建議前往，因為天雨路滑容易讓人跌倒，長輩經不起摔跤，一摔就可能造成骨折等嚴重傷害。

最後是「不要單獨行動」，山難不只發生在百岳，中級山等郊山也常發生，獨自行動若遇到危險或意外，沒有人可以立即幫忙，錯失黃金救援時間，團體行動能互相照應，也能給予鼓勵，為爬山增添樂趣。