買1個訓練2個？1名女網友說男友每次為狗買飼料前都會親自吃過，某次男友直接對她說「這個W造型的零食好吃欸」，讓她崩潰說這是「飼料」不是零食；不過不少飼主留言稱也會試吃飼料，確認鹹度與口感，此外大部分飼料與零食最大差別就是鹹度，基本上人類都是能吃的。

該女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，她發現男友每次幫家中小狗買飼料時都會「親自吃過」，她以前目擊時都以為對方是不小心的，沒想到近日男友直接對她說，「寶貝，嘟嘟（寵物名）這個W造型的零食好吃欸」，讓她傻眼PO文笑說「先生那不是零食是飼料好嗎？」

其他網友留言「狗的口感跟人的不一樣，幫牠吃幹嘛？還是說健不健康吃得出來嗎」、「試吃很正常阿，但是覺得好吃一直吃就」、「有些真的不錯吃，稍不留意試吃會越吃越涮嘴」、「原來您丈夫跟我是同一種人喔，我連狗的潔牙骨都先拿來啃看看捏」、「買一個訓練兩個，賺」。

也有網友分享「我高中在動物醫院實習，販賣部的姊姊們，真的都是要進貨新品項之前，會自己先打開吃看看」、「其實狗的食物跟人的食物正常要差不多，只差在鹹度，你吃的餅乾也是烘乾的」、「我也會試吃自家貓貓的飼料，避免太鹹太油造成負擔」。