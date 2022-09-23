律師吳怡錚今年4月入住新北板橋某產後護理之家，卻透過監視器發現護理人員處理女兒溢奶時，直接將孩子頭部對著水龍頭沖洗，民進黨立委何志偉、新北市議員戴瑋珊等人為此召開記者會，呼籲業者承認疏失並公布後續改善作為。律師則盼修改「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」避免同樣事情再度發生。

吳沂錚回憶，護理人員當時為清理孩子溢奶，直接把她女兒放在水龍頭底下，讓水柱直接沖洗後腦勺，令人感覺像在洗西瓜，讓他們感到驚恐。她解釋，若直接讓水柱沖小孩，水容易跑進氣管與肺部，嚴重者恐導致乾性溺水死亡，加上人們無法掌控水龍頭出水溫度，更易使孩子燙傷。

不過，吳沂錚說，她知道護理人員工作辛苦，並不想追究該人員責任，而是希望產後護理之家承認錯誤，並針對疏失提出改善方法。

律師董德泰在記者會中提出2個改善方向，第一是修正衛福部「護理機構分類設置標準」，適度降低現行1：5護嬰比，減少照護人員負擔；第二則藉由修改「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」（下稱托嬰中心錄影管理辦法），讓母親能即時看見護理人員照顧嬰兒的情形，同時延長錄影檔案保存時間。

針對錄影資料保存時間，董德泰受訪時進一步解釋，托嬰中心錄影管理辦法指出，托嬰中心影音資料至少保存30日，父母因托育照顧爭議需申請調閱錄影檔案，則需於知悉事件後14內提出申請。他擔憂，倘若托嬰中心流程繁瑣或要求補件，處理時間容易超過30天，屆時資料被刪光，父母申請無果。

因此，董德泰指出，若能修改托嬰中心錄影管理辦法，不只能讓父母的申請時間有更多彈性，也因為母親能觀看照顧情況，護理人員工作時也會多一分注意。