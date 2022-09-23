美元指數今日叩關112，台幣相對好弱，外資因此會加大出走力道，令台股量能不足嗎？群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志指出，台股市場資金仍充沛，且國安基金宣示護盤下，台股將持續打底。

謝明志表示，美股受到升息壓力，持續震盪整理的態勢不變，由於台幣持續貶值，外資匯出力道不停歇，重量級權值股持續面臨外資的賣壓宣洩，台股也受到升息的陰影，指數表現持續弱勢。聯準會持續鷹派的升息態度，短期將不利股市表現。市場擔憂通膨數據持續居高不下，將衝擊到明年的經濟表現，台股市場資金仍充沛，且國安基金宣示護盤下，台股將持續打底。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，整體而言，由於美國首要目標是通膨必須有效降低，過程中將持續較為鷹派的升息策略，也不惜將影響經濟成長的軌道，後續將等待通膨數據有效降溫，升息腳步放緩後，才可望有較大的上漲格局。在這樣的氛圍之下，股市仍將維持震盪整理的格局。

台股也持續壟罩在半導體庫存的疑慮當中，相關半導體供應鏈族群的股價表現較為弱勢。短期資金將轉往蘋果概念族群、光通訊、光學鏡頭、矽智財、疫情解封概念等族群發展。中長期仍有待產業基本面落底後，資金未來仍將朝具備高成長性的產業，例如5G、電動車、高速運算等應用發展。