選戰倒數2個月，新北市長侯友宜明日將進行首場造勢活動，侯的選舉辦公室也在籌畫競選總部地址，預計10月成立。據悉，競總地址選定鄰近新北市議會，交通方便，空間約有3層樓、100坪，未來將用於展示侯友宜市政成果，以及未來城市願景。

侯友宜2018年競總選與2014年朱立倫競總位在同一地點，為板橋民生路馥華飯店現址，原先傳出侯友宜選辦有計畫在新北市府左前方的都更基地設置競辦，但後續敲定選在新北市議會往華江橋方向的空屋，目前正在進行裝潢作業。

侯友宜選舉辦公室執行長張其強說，競選總部交通便利，附近有Ubike，也有捷運站，雖然地方不大，目前連電梯都還不能用，裝潢也只能算「勉強」，但都是選辦同仁自己動手設計，所以，應該蠻符合年輕人的需求，如果到時候，像是學校的街舞社，有需要練舞或是排舞的地方，都歡迎搭捷運過來。

至於侯友宜何時請假，張其強說，目前侯仍沒有決定，目前選舉活動都是地方舉辦，不過侯也堅持不在周一至五進行選舉行程，怕影響市政，至於是否在議會結束後請假，由於時間點可能太早，不大可能。