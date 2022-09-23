九合一選戰倒數，民進黨台北市長參選人陳時中為爭取社子島民眾認同，日前由競總主委陳建仁陪同走訪社子島，團隊稱陳建仁是社子島的居民，在那裡成長、成家、生子。對此，在地民進黨立委何志偉今（23日）受訪時驚呼「第一次聽聞，在地人都不知道！」感到錯愕。

社子島開發案是所有台北市長參選人不可忽視的議題，陳時中日前由陳建仁陪同走訪社子島，今（23日）也將在社子島舉辦「阿中相揪來開講」，要爭取當地民眾支持。

陳時中團隊成員日前受訪時稱，陳建仁是社子島的居民，在那裡成長、成家、生子，對社子島有深厚的情感，日前帶著陳時中走了一趟深度社子島之行，帶著感情的視角去看社子島。

據悉，陳建仁是出生於高雄縣旗山鎮（今高雄市旗山區），父親是前國民黨籍高雄縣縣長陳新安，選舉時也都在台北市中正國中投票，和2016年國民黨副總統候選人王如玄是同一個投票所，並非在社子島投票。

何志偉受訪時被問及「陳建仁是社子島的居民！」他遲疑了數秒後驚呼「第一次聽聞！」對於前副總統住在自己選區感到錯愕，也坦言在地人並不知情，前副總統關心社子島是好事情，可以讓政策加速、讓更多的人關心社子島發展，且社子島是個有人情味的地方，自己身為在地的民代始終關心社子島的發展。

何志偉也直言，社子島並非是政治人物的提款機，相關安置問題都應加速解決，更不能淪為建商炒地皮之用，相信民眾的眼睛是雪亮的，社子島的問題需要大家一起共同努力。