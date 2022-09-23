彰化縣媽祖祈福文化節今年由王宮福海宮當爐主，結合縣內13間媽祖廟聯合遶境，縣長王惠美扛轎。（吳敏菁攝）

彰化縣媽祖祈福文化節今年由王宮福海宮當爐主，結合縣內13間媽祖廟聯合遶境，縣長王惠美扛轎。（吳敏菁攝）

彰化縣媽祖祈福文化節今年由王宮福海宮當爐主，結合縣內13間媽祖廟聯合遶境。（吳敏菁攝）

彰化縣媽祖祈福文化節今年由王宮福海宮當爐主，結合縣內13間媽祖廟聯合遶境，縣長王惠美扛轎。（吳敏菁攝）

彰化縣媽祖祈福文化節今年由王功福海宮當爐主，結合縣內13間媽祖廟聯合遶境，23日上午起駕，祈求國泰民安，縣府還邀請明華園戲劇總團演、國際級「十鼓擊樂團」帶來精彩飆演，並在25日安排「媽祖祈福晚會」，邀請知歌星演唱，還有摸彩活動。

彰化縣長王惠美表示，媽祖文化節已經成了彰化傳統，7月4日在王功福海宮擲筊，獲得媽祖賜5聖杯，擇定9月23到9月25日一連3天辦理，23日上午起駕聯合繞境，行經草湖、漢寶、王功以及永興村等，下午從王功街步行至福海宮，希望結合宗教、產業及觀光，振興地方經濟。

王惠美並強力推薦，只要到福海宮，一次就可以得到13尊媽祖庇佑，CP值很高，參與廟宇還有伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、溪湖福安宮。

媽祖文化節23日晚間安排生孫翠鳳領銜的明華園戲劇總團演出《劉全進瓜》7點扮仙慶賀，7點30分大戲開鑼；24晚上7點30分安排走遍30多個國家，獲得美國葛萊美獎、獨立音樂獎、臺灣金曲獎三大提名「十鼓擊樂團」帶來《暮鼓朝聖》。25晚上7點「媽祖祈福晚會」，邀請知名歌星演唱，同時有摸彩活動。

彰化縣文化局表示，媽祖文化邊周邊活動有「福氣滿滿闖5關」、「稜轎腳擲筊求好運」、「趣味打響鑼」、「加好友填問卷大方送」、「彩繪福扇祈平安」、「太牛了～蚵學小達人」、「漁村信仰文化探索闖關活動」、「寶貝嘟嘟車外展服務」、「廟口市集」等系列活動，除了在王功福海宮之外，王功街、王功漁港都有規劃活動，民眾可以搭接駁車前往。