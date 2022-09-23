文化局、區公所及當地里長，一早就到林建叡的住所張貼紅榜。（李俊淇攝）

第一屆文化部舉辦的「社區營造獎」揭曉，由文化局推薦的台南大崎農實踐所林建叡獲得青年個人行動獎，文化局人員今（23）日一早前往官田住所張貼紅榜慶祝，林建叡表示，自己只是代表而以，妻子羅婉慈更是厥功甚偉，沒有她就沒有今天的我。

藝農號林建叡在11年前就讀台南藝術大學時期時，因課業研究時與大崎居民就建立良好的互動，並在校內與現任妻子羅婉慈結識，畢業後兩人一起留下來，試圖用藝術來翻轉大崎村，把大崎村打造成大崎村落創藝基地，把自己當成「種」藝術的農人，將廢棄的碾米廠變成「藝農號」，透過「村是遊戲小島」的規畫主軸，結合農產和童玩，設計出一系列的實境探險遊程。

文化局表示，林建叡自身的專業、願意留鄉的精神，在大崎村成立大崎藝農實踐所，並從連續2年入選市府文化局個人社造獎勵計劃，持續推動社造亮點涵蓋空間活化、弱勢孩童陪伴、農業行銷等，此次獲得文化部「社區營造獎」評審委員的青睞，在「青年行動獎」個人組中脫穎而出，獲得此項殊榮。

林建叡打趣表示，其實自己是報名「男女混打」並非是個人賽，沒有妻子的幫忙不可能做到今天的程度，另外里長私下幫助也不少，單單我一個人是不可能得到這個獎。當記者準備拍照時，林拒絕單獨入鏡，堅持與妻子一同合影感受這份榮耀。

文化部今年首次舉辦「社區營造獎」，規劃「社造貢獻獎」、「社造創新獎」、「青年行動獎」及「社造行政獎」4大獎項，皆分為團體組及個人組2類，獲獎者各頒發獎金新臺幣20萬元、獎座及得獎證書；頒獎典禮預計在12月13日於華山文化創意園區西1館舉行，並將於「文化部」臉書粉絲專頁進行直播。