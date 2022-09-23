中國駐柬埔寨大使館網站23日通報，中國駐柬埔寨大使館9月22日晚9時接到柬國員警總署通報稱，西哈努克港海域發生一起沉船事故，船上搭載41名中國公民，其中18人已獲救並得到妥善安置，其餘23人落水失蹤，2名涉事柬國籍船員被逮捕。據獲救人員稱，船上人員係9月11日從廣州出發，抵達西港海域後不久即遇險。

接通報後，駐柬使館高度重視，立即啟動應急工作機制並成立工作專班。大使王文天第一時間部署聯繫柬國防部、員警總署、西哈努克省政府等部門，要求柬方把救人當做第一要務，動用全部力量和手段開展搜救。李傑參贊兼總領事連夜趕往西港，協調相關救援行動。

23日上午，西省省長郭宗仁向中使館李傑參贊兼總領事通報搜救工作最新進展。郭表示，事故發生後，柬國防部、員警總署以及西省政府全力開展救援工作，截至到23日中午12時，又成功救起1名落水人員，同時打撈起1具遇難人員屍體。

郭強調，目前搜救工作仍在繼續。為動員社會力量參與救援，西省政府向附近海域漁民發布懸賞通告，每救起一名落水者獎勵500美元。

23日午後，王文天大使已率員前往西港協調現場救援工作。