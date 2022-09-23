樂天桃猿今天做出球員異動，21日才歸隊一軍的「姊姊」王溢正因左肩輕微拉傷下二軍，他苦笑說自己「身體欠安」也自嘲是「桃園2日遊」，好在肩傷並不嚴重仍可正常丟球，而王溢正的空缺正好由今天先發的狂威補上。

王溢正8月底降下二軍，9月2場在二軍出賽都未失分，11日先發面對富邦悍將二軍投4局僅被敲4支安打，17日則是中繼2局面對味全龍，投出3次三振僅被敲1安，狀況調整不俗也獲得回到一軍的機會。

由於21日先發投手必贏多被打爆，僅投5局狂失7分（4責失），9局上原本教練團要派王溢正上場，結果在熱身時左肩有些拉傷，因此才推出睽違8年再登板的余德龍。

總教練曾豪駒表示，王溢正有去醫院檢查，醫生說拉傷非常輕微，就先下二軍休養。王溢正則苦笑說自己「身體稍微欠安」，他解釋當天一早接獲通知開車北上，可能自己時差沒有調整好，在熱身準備時左肩到胸大肌附近有些拉扯。

王溢正透露看診結果，「醫生說不是很嚴重，不用完全停，還是可以丟球。」至於何時能夠重回球場則要看自己身體狀況而定。好不容易調整好回一軍卻又馬上受傷，王溢正只能苦笑，「突然不舒服這也沒辦法，也好險有即時喊停，不然現在有年紀了，可能會大傷要休更久。」