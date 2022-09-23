新北市政府2016年推出「新北動健康」APP，提升市民自主運動管理及健康飲食行為，迄今已升級到3.0版，新北市議員洪佳君認為新北市有400萬人口，但APP會員數僅42萬太少，仍有成長空間，市府應積極宣傳APP，並結合銀髮俱樂部推廣，讓長者不要有資訊落差。新北市長侯友宜表示，會逐步將動健康導入社區，希望更多人對自身健康能自主管理，未來會持續加強推廣、升級「動健康」政策。

洪佳君今在議會總質詢說，「新北動健康」是照顧市民健康的APP，且獲獎連連，但目前僅有42萬會員，市府應以創意宣傳，增加會員數，建議結合市府各局處、銀髮俱樂部、醫療診所、社區團體、NGO等力量，以拍攝影片，結合青年創意等方式推廣新北動健康平台，讓好意的政策能夠落實。此外，各局處首長也都是推動業務的關鍵人物，應發揮影響，鼓勵更多民眾下載APP。

衛生局長陳潤秋表示，市府與醫療院所合作，目前已有45處醫療院所提供運動處方，同時在台北大學、聖約翰科技大學設置兩個運動大學城，以多元方式鼓勵長者「動健康」。

此外，洪佳君也建議將新北校園通APP作為校園推動反毒工具。侯友宜認同表示，在校園通APP內設置反毒專區非常有意義，市府將全力推動，預計於明年暑假上線，開學即可作為重要反毒工具之一，藉數據資料增進學生對毒品的認識，並設置QA問答，除了使學生了解毒品，更要避免毒品找上身，守護新北市學生身心健康。

今日議會市政總質詢由黃永昌、洪佳君、蔡健棠、宋明宗、劉哲彰等議員聯合質詢。