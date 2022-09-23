群創(3481)總經理楊柱祥指出，面板整個供給端並沒有特殊增加，假若需求不確定因素消失，以目前庫存狀況是日趨健康，尤其從大陸618到接下來雙11以及歐美聖誕假期，的確有帶動需求一些動能。他也表示，如果經濟環境沒有太大變化，第四季TV面板報價是有機會止跌。

楊柱祥今天以睿生光電(6861)董事長身份，參加北醫及睿生一起發表600人X光肺部篩檢AI預測模型記者會。會後他指出，目前產業環境沒有太大變化，群創稼動率維持這一季法說會看法，持續動態調整。現階段TV相對是健康的，各面板廠減產也差不多到一定水平，不過每天變數很多，還要觀察戰爭、利率的狀況，因為這些都是影響經濟活動，如果沒有太大意外，第四季庫存有機會落底，第一季有翻轉的可能。

楊柱祥也表示，大陸日前四川乾旱，限電造成減產，如果冬天能源又吃緊，電力是不是足夠供應也會有問題。慶幸群創前端製程都在台灣，相對供應鏈來說會比較韌性的，對未來的稼動率上會有所幫助。

至於面板價格止跌契機，楊柱祥說，決定面板價格有很多的因素，整個供應鏈的複雜度從前面的半導體到最後的品牌通路都要注意，每個環節都趨向健康的方向來走，確實有機會在第四季看到價格止跌，下一個就等待回穩的時間點。