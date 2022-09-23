台南市、南投縣、彰化縣的休閒農業區協會在台灣工藝館簽合作同意書。（楊靜茹攝）

台南市、南投縣、彰化縣的休閒農業區協會23日在台灣工藝館簽合作同意書，將透過結盟的方式，帶遊客逛工藝館、遊農村、玩體驗，知名農場也各顯神通，展示其特色產品及遊程，向旅行社推介如何玩休閒農業區；農友表示，希望透過媒合會，有更多遊客到農村旅遊，感受山區、海邊不同風情的農村文化。

台灣工藝研究發展中心主任張仁吉說，台灣工藝館位於南投縣草屯鎮，南投縣水里車埕休閒農業區、國姓糯米橋休閒農業區、集集休閒農業區等各具特色，近年國旅興起體驗遊，工藝館也有很多手作活動，未來工藝體驗結合周邊農產、客家或原民文化等，透過跨域的旅遊體驗，帶給遊客有不同的感動。

台南市、南投縣、彰化縣的休閒農業區簽訂合作同意書，簽約儀式見證人、明道大學主任葉為谷表示，台南市是文化美食與觀光古都，從山區咖啡，到海邊搭舢舨遊潟湖，休閒農業資源相當豐富，南投縣的高山美景、新鮮空氣、多元農產品，每逢假日總是遊客如織；彰化的除了花卉專區，低海拔的農作物體驗等，透過跨域媒合會，激盪出新型態旅遊軸線。

國姓青農梅峻譯表示，每個休閒農業區的生態不盡相同，不管是歷史人文、自然景觀或是營運模式等，大家都很用心發掘故鄉的特色遊程，帶遊客認識當地的風土人情，這次與台南市、彰化縣的休閒農業區結盟，不同休區青農可以相互交流學習，最重要的還是希望受到旅行社青睞，帶來更多旅客，振興農村經濟。