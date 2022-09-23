聯合大學客家研究所23日舉辦台鐵與客家人學術研討會。（聯大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗客家人與台鐵有非常深的感情。（謝明俊攝）

苗栗客家人與台鐵有非常深的感情。（謝明俊攝）

苗栗客家人與台鐵有非常深的感情，許多台鐵工務段老師傅都是來自苗栗的客家人。（謝明俊攝）

台鐵公司自日據時代結束回歸中華民國政府後，願意吃苦耐勞的客家人成了光復後台鐵公司的勞力主幹，甚至有人曾經形容「無客不成台鐵」，雖然時代演變客家人在台鐵內部所占比例及重要性不如過往，但客家人對過去台鐵的貢獻是無法抹煞的，苗栗聯合大學客家研究院為此成立專案研討，未來也將提供成苗栗火車頭園區規畫建制的參考。

台灣鐵路自清朝名臣劉銘傳開始興建基隆鐵路，當時就招募了大批竹苗地區的客家人加入施工，由於客家人吃苦耐勞，不畏艱辛完成台灣首條鐵路建造，至日據時期，日本人沿用大量客家人興建西部鐵路網，包括糖廠5分車、阿里山森林鐵路，以及各地森林鐵路支線等，到處都可看到客家人的身影，甚至客家人大批移民花東後山，都與鐵路的闢建有管。

國民政府遷台後，台鐵員工依舊維持客家人為主幹的傳統，尤其早年苗栗地區生活困苦，許多苗栗子弟在國中畢業後就在同鄉親友的推介下進入台鐵，不論是工務段或是是機務段，都有大批苗栗北上打拼的客家子弟，甚至還有站務人員只要聽到講客家話的，都會私下放行出入站。

為了深入探究客家人與台鐵的奇特淵源，國立聯合大學客家研究學院23舉辦了一個很特別的「鐵道與台灣客家」研討會，深入探究早期有很多客家人在的鐵工作的實情，到底是怎樣呢？深入探討苗栗鐵道文化，客家台鐵人的工作與生活，挖掘台灣客家人和台鐵千絲萬縷的關係。

這次研討會一共有2場專題演講，7篇論文發表，以及一場業界和政府部門的對談。研討會參與者包括台鐵局高階主管、客委會官員、苗栗縣政府文觀局長林彥甫、在地文史工作者，以及三義舊山線鐵道腳踏車的經營業者，可以說是集結學、官、產、研多方對話的盛會。

由於「苗栗火車頭園區」的興建正在進行，聯大也希望現有及未來的研究成果，能夠充實「苗栗火車頭園區」的展示內容，使之成為豐富又多樣的鐵道文化展示園區，代表苗栗觀光的新地標，進一步帶動苗栗的觀光發展。