近期軍方陸續發生高階軍官涉貪舞弊案件，監察院外交國防委員會22日通過監委蔡崇義、陳景峻提案，糾正國防部。監委指出，針對高階軍官的法紀教育及督考，國防部及所屬單位均未落實，主管監督機制失靈，均有疏失。

監察院指出，第一，近來軍方陸續發生弊案，國防部政治作戰局上校工程參謀官陳其麟，在監督「臺北市政校後勤區新建工程」期間，共收受衛浴設備等價值18萬5912元物品。第二，國防大學教育訓練中心前主任黃國峯上校於110年6月間，私自搬運軍用野戰加熱式餐盒及軍用野戰口糧C式各1箱至其自小客車內後，駕車駛離現場，涉嫌侵占軍用物品。第三，國防部軍備局工程營產處前處長張大偉少將，利用辦理「公館營區營舍整建統包工程」機會，讓有意投標的中華工程公司有獲利空間，並收賄2600萬元，甚至在檢察官與法院訊問時稱「因怕遭查獲，其中2千萬元已經燒燬」。

監察院表示，三件弊案除黃國峯經國防大學予以記兩次大過，並移送士林地檢署偵辦，嗣經檢察官偵查終結，為不起訴處分。惟陳其麟及張大偉利用職務之便，向業者索取不正利益，操守有嚴重瑕疵，嚴重敗壞官箴，而國防部及該等2人所屬單位未能及早發現而即時處理，在檢調機關偵辦後才知情，明顯有監督不周。

另外，由張大偉督導的空軍作戰指揮部工程，未確實辦理督導及計畫書修訂過程及移請招標作業顯有瑕疵等，讓如此龐大金額採購案，任憑張大偉1人上下其手，國防部及所屬空軍司令部均未能發現處理，主管機制失靈。

監委蔡崇義、陳景峻表示，軍人身負保家衛國重責大任，誠實廉潔乃基本要求，本3案行為人均為高階軍官，違失行為多至索賄數千萬元，少至竊取蠅頭小利之軍品，枉費國家苦心栽培，斷送大好軍旅生涯，重創國軍整體形象，針對高階軍官法紀教育及督考，國防部及所屬單位均未落實，主管監督機制失靈，均核有疏失。