身為高雄美濃人的曾文忠，畢生投入繪畫創作，利用畫筆呈現所見的高雄之美，為了讓更多人看見曾文忠畫筆下的高雄，2021年在高雄市教育局長謝文斌、客家事務委員會主委楊瑞霞的號召下，發起曾文忠的贈畫集冊出版計畫；23日在高雄中學舉行「揮翰成風、情繫高雄-曾文忠老師駐校藝術創作集」畫冊發表會。

曾文忠致力紀錄高雄之美，多年來駐校創作、深耕美感教育，至今高雄市已有114個單位受惠曾文忠的贈畫，受贈作品多達438件；為了將作品之美呈現在更多人眼前，特別將90間學校與機關單位、137幅作品集冊成書。

發表會在陽明國中木笛團、雄中管樂團的音樂演出下開啟序幕，監察院長陳菊、監委范巽綠、市長陳其邁、局長謝文斌等人同聚雄中藝文館，一同回顧曾文忠過去在各校現場作畫與贈畫的照片，並欣賞畫冊出版的歷程影片與電子書。

陳其邁表示，有句話說心之所在就是故鄉，曾老師走過50多個國家，創作最多的還是故鄉美濃，更有許多高雄的美好事物都留在作品裡，令人感到驕傲，曾文忠的作品已是高雄最重要的珍寶，也是高雄人共同感情所在，非常高興能參與為曾文宗老師畫作集結成冊，記錄著高雄的美好與情感。

「揮翰成風、情繫高雄 曾文忠老師駐校藝術創作集」的出版，記錄了曾文忠造福桑梓的熱情，為了符合「2030雙語國家政策發展藍圖」，每一幅收錄的畫作由各校提供雙語說明，介紹畫作的內容與意境，曾文忠老師深耕本土的「高雄緣與藝術情」為高雄藝術教育留下精彩軌跡。