台中中清路、文武街口日前有民眾目擊1名男子趴在保時捷引擎蓋，雙手緊抓A柱，而保時捷還直接行駛，男子則不時拍打擋風玻璃。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

台中中清路、文武街口日前有民眾發現1名男子趴在保時捷引擎蓋上，雙手緊抓A柱不肯下來，而保時捷還直接行駛上路，男子則不斷拍打擋風玻璃；據了解，該男子與車主是表兄弟，當時男子要求搭便車遭拒，竟趴在車上不走，等到轎車行駛2百多公尺後才下車，離譜影片曝光。

臉書「記者爆料網」曝光一段影片，1名男子雙手張開、趴在1輛轎車的引擎蓋上，全身呈現大字形，而離譜的是轎車還直接在路上行駛，男子一度移動身體直接擋住擋風玻璃，不時還會拍打擋風玻璃，影片曝光引起熱議，網友紛紛留言「成龍電影！高速急煞就下來了」、「保時捷引擎蓋很燙」、「直接開去派出所」。

台中中清路、文武街口日前有民眾目擊1名男子趴在保時捷引擎蓋，雙手緊抓A柱，而保時捷還直接行駛，男子則不時拍打擋風玻璃。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

據了解事發地點在台中中清路、文武街口，目擊者在大樓發現地面有名男子趴在保時捷引擎蓋上，但保時捷駕駛沒停車，反而開上路，只見這名男子緊抓A柱，不斷拍打擋風玻璃，驚險場面引發網友熱議。

臺中市警方聯繫車主後得知，該車駕駛林男與趴在引擎蓋的傅男是表兄弟關係，17日上午林男吃完飯欲載女友返家時，偶遇表弟傅男，傅男想搭順風車遭拒，傅男竟一時興起爬上引擎蓋欲阻擋離去，車輛行駛2百多公尺後，傅男才下車離去；警方稱已違反道路交通管理處罰條例第81條規定「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者」，可處新臺幣500元罰鍰，將依規定逕予告發。