雲林縣號召地政士提供免費諮詢，服務據點全縣有42個，時間是每週二下午2點至4點，要事先預約。（雲林縣府提供）

雲林縣許多土地因持分共有，長久以來難以分割、處分，雲林縣府與地政士公會合作在縣內各鄉鎮市設立免費地政士諮詢服務據點，共有42名地政士加入，讓鄉親就近諮詢、減少糾紛，促進土地利用。

縣府地政處指出，雲林縣民風保守純樸，長輩打拚留給子孫田產、房產，代代相傳後，阿公的土地變成伯叔好幾房共有，土地權屬關係日益複雜，欠缺法令觀念下，又無專業人士溝通協調，親友間常因產權糾紛反目成仇，土地也任由荒廢。

為解決長期土地共有衍生的問題，影響地主權益以及地方發展，縣長張麗善責成地政處解決，在各鄉鎮市開辦地政免費諮詢服務據點，透過專業人士協助，使民眾獲得便利、實質的解決。

地政處長黃凱達表示，本縣交通不便，長者人口居多，6個地政事務所無法服務到偏遠民眾，因此邀請縣內地政士公會會員，參與本項諮詢服務，目前有18鄉鎮市、42位地政士參與，頒發服務標章，成立42個服務據點，免費諮詢時段為每週二下午2點至4點。

張麗善表示，許多鄉親一再陳情土地共有問題很久，難以分割、處分，旁邊蓋大樓、別墅，但自己持分的土地動彈不得，希望公部門幫忙解決問題，42位有證照的地政士瞭解地方，可以當大家的好幫手，雲林縣政府地政處網站或雲林地政士公會的網站都可查詢免費諮詢地點。

社團法人雲林縣地政士公會理事長林士博表示，感謝縣府地政處給該公會服務的機會務，貼有諮詢服務平台標章的地政士營業所都歡迎百姓詢問，全國聯合會也在推廣一般的買賣不要只有買方代書，可以請雙代書，歡迎大家利用。