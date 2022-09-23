樂天桃猿「新同學」楊晉豪近3場在游擊防區發生4次失誤，今天賽前先發打序白板中他被移防二壘，總教練曾豪駒解釋無關失誤，而是因為林立仍有不適，但他也點出楊晉豪鎮守游擊時確實有些問題。

桃猿今天繼續在主場迎戰中信兄弟，除了要中止連敗也要避免系列賽遭橫掃，今天賽前先發打線也做出微調，楊晉豪移防二壘，林立則為先發。

曾總表示，林立昨天出賽後身體感覺還不是很好，因此才讓楊晉豪去守二壘，今天游擊防區交給余德龍鎮守，他強調，做出守位調整無關失誤，「是有看到他守游擊有一些問題，像是接球的點、腳步移動有點不留場，教練也有透過練習協助他改善。」

楊晉豪則表示，自己過去在守備時習慣雙手接球，當下發生失誤下來後，教練團也有馬上提醒，「他們說我可能一隻手接會比較順暢，他們也說我看起來太謹慎，太想做好反而動作不自然，叫我放開一點。」

來到新球隊楊晉豪十分珍惜上場機會，但也因為這樣反而造成自己太過謹慎且有壓力，「前幾場表現不錯後就會想要追求更好、更穩定，反而會忽略細節。」好在學長們看到問題後都會即時提點，讓他得以馬上得到解答。

現在對楊晉豪而言，最大課題是要學習維持相同情緒，「表現不好一定會沮喪、懊惱，但要趕快做出調整回到比賽中。」另外信心部分也要透過比賽慢慢建立，「要有競爭力就要扛著壓力，且要有好表現更是不容易，但這都是必經過程。」

陣中學長們像是林立、梁家榮、郭修延、朱育賢等人都有給他建議及鼓勵，「阿立就說：『你漏的球沒有我多。』朱哥（朱育賢）也說我早點遇到是好事，現在的失敗對往後比賽會有幫助。教練今天也叫我大膽發揮，不要害怕失敗。」