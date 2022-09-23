送禮如何送到心坎裡，一直是讓許多人困擾的問題。有網友準備要去參加堂姊的入厝趴，原本想說對方天天下廚，送電鍋、氣炸鍋等小家電應該萬無一失，不料堂姊家早就買好必備的家電，讓原PO不知該如何是好。然而，不少網友見狀後，卻認為事情變得更加單純，激推送紅包最實用。

原PO在PTT發文表示，即將要去參加堂姊的「入厝趴」，事前還特地調查堂姊一家有沒有需要的物品，發現堂姊因為有小孩，幾乎是天天開伙，打算送個電鍋或氣炸鍋，不料後來才發現堂姊家各種小家電一應俱全，讓原PO想破頭仍不曉得究竟該送什麼比較得體。

貼文曝光後，網友紛紛留言提供建議，「一般都會送電器吧」、「直接問他缺什麼，真的」、「之前送過掃拖機器人，但一定要確認對方需要」、「炒菜鍋，常炒的總是會換新鍋，收到也可以備著」、「熱壓吐司機，可以換烤盤，能做小蛋糕」、「除了食物以外，很容易買到人家不想要的」。

不過，卻有人認為幸好堂姊早就買好了必須的家電，這下原PO更不需要煩惱，認為最直接的就是送現金，「昂包！讓她自己買」、「直接包紅包啦」、「包紅包或禮卷」、「親友可以直接包紅包或禮券吧，同事送錢就比較尷尬」、「最實用真的是錢，我收到最開心的也是錢」。