2022年台灣設計展在高雄登場，以「台灣設計 設計台灣」為名，將蓬萊商島化身成設計中島，邀請22組策展團隊共同打造「台灣設計設計台灣X 22組台灣設計力」跨域展覽，以壯觀的22只40呎貨櫃為載體，在蓬萊商港區8號碼頭擺陣成圓。23日高雄市長陳其邁也親自登島參與拍攝宣傳片，並送上探班點心、飲料。

除了陳其邁到場外，此次的總策展人副市長史哲與台灣設計研究院院長張基義、策展顧問吳漢中、尹立、文化局長王文翠、經發局長廖泰翔、青年局長張以理也一同登島，和策展夥伴進行宣傳片的拍攝，陳其邁也趁著布展的空檔，帶著高雄鹽埕特色點心冬瓜茶與甜甜圈來探班，代表高雄為團隊夥伴們加油打氣。

陳其邁等人與策展團隊站上貨櫃頂端，空拍機繞行捕捉畫面，讓策展團隊、貨櫃與海港城市形成別開生面的壯闊場景，陳其邁與策展團隊們對著鏡頭熱情地喊出口號：9月30日一起前進設計中島！

陳其邁表示，設計中島象徵著高雄港口將從實體轉向虛擬、從貨物轉向軟體的輸出，新的創意與想像交會，讓高雄亞灣區更具創造力。這22只貨櫃在高雄港設計中島上擺陣成圓，因為拍片得以親臨現場登上貨櫃眺望，比看照片更為震撼、更具氣勢，相信這個現場環境就盡現高雄城市生猛活力的展覽，一定會為台灣設計寫下難能可貴的紀錄。

史哲表示，貨櫃是高雄港區最常見的風景，在世界的航道上來來往往，是一個港口經濟力的象徵，透過這次策展，感謝參與團隊們讓貨櫃裝載滿滿的設計力，邁向新的設計時代。