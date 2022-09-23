根據標普全球（S&P Global）周五發布的調查報告，由於生活成本面臨危機的消費者開始收緊錢包，9月歐元區商業活動進一步放緩，經濟可能邁入衰退。

標普全球（S&P Global）歐元區9月製造業採購經理人指數（PMI）初值為48.5，低於8月終值49.6和市場預估的48.7，並創下2020年6月以來新低。

服務業PMI初值為48.9，低於8月終值49.8和市場預估的49.0，為連續第2個月處於50榮枯線之下，並創下2021年2月以來新低。

綜合PMI初值為48.2，低於8月終值48.9，並為連續第3個月處於50榮枯線之下。

俄烏戰爭導致天然氣價格與能源成本飆漲，製造業首當其衝。另一方面，由於消費者不願出門花錢，該地區最攸關經濟的服務業亦苦不堪言。

標普全球首席商業經濟學家Chris Williamson表示，隨著企業通報商業環境持續惡化，以及能源成本飆升導致物價壓力不斷升高，歐元區可能陷入經濟衰退。儘管有些跡象顯示供應鏈緊缺問題持續緩解，但現在關注的焦點顯然已經從供應鏈轉向能源成本高漲和生活成本攀升，這不僅將打擊需求，且將使製造業生產與服務業活動受抑。

根據路透社本月早些時候所做的調查，歐元區一年內陷入衰退的可能性為60%。