因新冠疫情睽違3年，今(111)年外交部委由外貿協會邀集4家企業赴蒙古首都烏蘭巴托，參加自9月22日至25日展出的烏蘭巴托秋季國際友誼商展(Ulaanbaatar Partnership-2022 International Trade Fair)。我商展出的引擎效能提升方案及淨水系統獲極高詢問度，預估展期4天將吸引近萬人次參觀。

烏蘭巴托秋季商展為蒙古規模最大的綜合性商業展覽，由蒙古商工總會(Mongolia Chamber of Commerce, Ulaanbaatar)主辦，今年為第47屆舉辦，於烏蘭巴托米謝爾展館舉行。除當地30餘業者之產品外，主辦單位今年邀請來自俄國、白俄羅斯、馬來西亞及台灣等逾70幾家外國企業參展，4個國家館共展出包括汽車節能系統、淨水設備、建築材料、汙水處理系統、熱量計算器、加工肉類、奶製品、小麥、動物飼料等農產品、運動食品、醫療器材與藥物、採礦工業用車、LED燈泡、包裝機械、石油天然氣開採機械、塑料產品、健身器材等多項食品、民生用品及服裝等105個攤位。

展覽期間，台灣館廠商多有收穫。開展首日，煌昌興業的引擎效能提升方案與聖屏實業的淨水系統詢問度最高，駐蒙台商也共襄盛舉推廣「Sweet Taiwan」珍珠奶茶即食杯產品。

此外，蒙古承做我國中國輸出入銀行轉融資的國家銀行(State Bank)與可汗銀行(Khan Bank)、蒙古Golomt銀行與蒙古貿易發展銀行(Trade & Development Bank of Mongolia)等4家銀行亦在現場提供融資諮商服務，現場洽談氣氛熱絡。

台灣館同時展出「台灣線上虛擬展館」提供蒙古廠商虛擬展覽服務。我國駐蒙古代表處與蒙古商工總會亦於網站加強數位宣傳，並於展前於主辦單位網站上發布新聞稿，達到虛實整合宣傳之效。

蒙古人口約336萬人，平均每人所得約4600美元。近年我國對蒙古的出口金額穩健增加，2021年蒙古進口台灣產品金額約785萬美元，年成長60.16%；也呈現台灣產品受到蒙古企業與民眾的歡迎。