中市興中街今年3月間發生6死大火，房東莊麗卿在通道囤放回收雜物；養羊的房客鄭明光不滿欠租等糾紛，縱火洩憤，延燒釀慘劇。台中地院今天開準備程序庭，莊女辯稱，雜物是房客堆的，她沒犯罪，因房子快被法拍，請求讓她交保去處理善後工作；鄭則透過律師表示，他並非故意放火、殺人，無法預見後果。

68歲莊婦收租並做資源回收，大樓樓梯、走廊及陽台都堆置報章雜誌、家具等易燃物品。鄭男自今年2月間租屋，因欠繳租金、養寵物羊等問題與莊爭執，莊下通牒趕他搬離，鄭憤怒點燃垃圾洩憤，回收雜物阻礙通道逃生，火勢延燒釀禍。檢方將莊婦及鄭男各依過失致死、殺人等罪起訴。

法院審理時，莊婦否認在通道囤積雜物，辯稱都是房客留下來的。鄭男委任律師表示，他並非故意放火、殺人，也無法預見後果，因腦傷領有中度身障手冊，曾診斷有認知、推理能力障礙，並向法院聲請送鑑定，是否符合辨識行為能力減低或不能。。

邱姓房客到場痛罵指出，他住該處很久了，雜物都是莊婦亂堆，害他差點被燒死，並希望法官不要以鄭男有精神疾病，就判無罪。