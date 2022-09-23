苗栗縣育達科大時尚造型設計系學生郭家彤，榮獲2022年世界盃美髮錦標賽銅牌。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣育達科大時尚造型設計系學生郭家彤，榮獲2022年世界盃美髮錦標賽銅牌。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣育達科大時尚造型設計系學生郭家彤，榮獲2022年世界盃美髮錦標賽銅牌。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣育達科大時尚造型設計系學生郭家彤、許詩雅，9月上旬代表國家遠赴法國巴黎，參加OMC美髮世界組織主辦的2022年世界盃錦標賽，榮獲青年組新娘髮型銅牌獎，連續兩年在OMC世界錦標賽，屢創佳績，為台灣髮藝界及學校爭光。

育達科大指出，OMC美髮世界組織主辦的世界盃美髮彩妝盛事，因疫情影響，去年一度改為線上舉行，郭家彤、許詩雅在青年組新娘髮型為台灣髮藝界摘下金、銀牌，為國家隊的傲人成績喝彩。

今年OMC世界錦標賽睽違三年，再度以實體競賽呈現，全場超過30個國家參賽，郭家彤由800位選手中脫穎而出，勇奪銅牌，撼動現場，讓世界看見台灣，揚名國際，為國爭光。

時尚造型設計系主任鄭寶寧表示，OMC是全世界最大的美容美髮競賽，本來就有非常多的歐、美、日、韓職業選手參賽。培訓同學為比賽常練習到凌晨才休息，尤其學校老師楊昌鎮寒暑假每天從台北到學校來指導學生，陪著學生熬夜狂練習，學生專心下功夫準備，果然不負眾望獲得好成績，讓學生能在自己興趣上堅持及奮鬥，看學生能得獎，心中無限感動與驕傲。

獲銅牌獎的郭家彤說，她就讀桃園育達高中時就對美髮很有興趣，直接選讀育達科大，因育達科大時尚系師資有美髮大師楊昌鎮，美容產業要有技術，也要有能力、學歷，才能讓人心悅誠服。進入育達科大學習，就是為了更上一層樓，再次獲得世界青年組新娘髮型銅牌獎的殊榮，並且連續兩年在OMC世界錦標賽獲獎，真的很興奮，心中無限感動與驕傲，賽前的一切訓練辛苦都值得了。感謝學校給予最大的教學資源協助，才能有今天的獲獎成就。

育達科大校長黃榮鵬表示，學校時尚系連續在世界錦標賽，屢創佳績，獲獎不斷，校方打造出國內極具教學特色，並有傲人成績的師徒制創新學習團體，聚焦培養具備實作力、創新力與就業力之專業技術人才，足以證明台灣美髮彩妝技術才藝冠全球，未來育達科大將培育更多優秀選手，走上世界舞台發光發亮。