今日上午新北地檢也訪視中和警分局，指導查賄工作重點。（中和警分局提供／李奇叡新北傳真）

新北市「分局層級治安會報」每3個月召開一次，為全國首創，藉此讓轄區各級機關、學校及民代充分與警合作，永和警分局今日下午召開，也邀來新北地檢署檢察官宣導反賄選。另，今日上午新北地檢也訪視中和警分局，指導查賄工作重點，檢警共同防堵犯罪，淨化選舉風氣。

永和分局今下午召開分局層級治安會報暨聯合社區治安會議，除邀請轄內民代、各級機關學校，也邀請轄內金融機構、四大超商、大賣場，而新北市警察局長黃宗仁和最有力的警友、民防、義警、志工、巡守隊等「五力」也到場參與，偵查隊長李志祥在會上說明各種詐騙案例，以及防處成效；另因年底大選將至，新北地檢署檢察官徐綱廷也獲邀向民眾宣導「反賄選」觀念，避免民眾誤觸法網。

永和分局長陳保安表示，維護九合一選舉的治安是今年重要工作，若有不法選舉手法、不當賄選等情形，分局絕對秉持行政中立，嚴打不法事件，同時也會持續打擊詐欺犯罪，確保民眾財產安全，將永和打造為一個安居樂業的生活環境。

另外，新北地檢署檢察長毛有增今天也率同主任檢察官洪三峯、范孟珊至中和警分局聯合訪視，聽取分局針對選情分析、查賄部署、反賄選宣導的報告，毛有增在會中指示反滲透、假消息等工作重點，洪三峯、范孟珊則指導查察賄選、偵辦技巧，強調檢警合作，遏止賄選、暴力及假訊息介入選舉。

新北市警察局副局長劉崇智也特別蒞臨，他表示，選舉是民主國家表達民意的國家大事，新北警會全力配合檢方查賄，嚴防不法手段干擾選舉，全面淨化選舉風氣，維護選舉安全及公正；中和分局長李建廣則說，選舉間中和分局會堅守依法行政、行政中立等原則，若轄內有選舉各項治安狀況，必即時處置、依法究辦，嚴防治安事件影響選風，以公平選舉為首要目標。