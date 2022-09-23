教師節將至，校方安排學生奉茶敬師，表達對師長的感謝與敬重。（永平工商提供／蔡明亘桃園傳真）

烘焙組製作的特色料理「猛虎出山」。（永平工商提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園慈馨食物銀行號召善心人士，捐贈永平工商東南亞僑生建教班學生物資。（永平工商提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區永平工商餐飲科成立20多年，今舉辦傳統特色課程「敬拜祖師爺大典」，師生使用台灣在地當令食材製作創意供品，發揮所學成果獻給祖師爺伊尹，校方也安排奉茶謝師禮，在教師節前，表達對師長的敬重與感恩。

永平工商餐飲科敬拜祖師爺大典辦理超過10年，今年以「虎踞桃園蓄勢起，福佑永平招生旺」為主題，約1300名師生參與，今年主祭者與陪祭者，分別由參加第52屆全國技能競賽西點製作榮獲全國第3名的周秝羽、中餐烹飪榮獲北區分賽第3名的蔡典哲擔任，作為其他同學的楷模。

校方表示，永平工商校內「五廳師傅」帶領餐飲科選手共同製作供品，使用在地當令食材，包括龜山的薑黃、復興的紅藜、八德的蔬菜與楊梅仙草，發揮創意製作特色料理，並在敬拜大典中以「上菜秀」方式，將供品獻給祖師爺伊尹。

教師節即將到來，校方也安排學生向師長奉茶，表達感恩與敬重，五廳師傅也將專業廚具傳承給學生，各有不同意涵，其中烘焙師傅傳承的打蛋器，把材料攪拌均勻的功能象徵著融會貫通精神。

永平餐飲科成立20多年來人才輩出，在業界有相當名氣，校內學生更在國內外各大競賽屢獲佳績，校長胡劍峯表示，拜師大典除了讓孩子們以師長為楷模外，也盼藉由敬拜祖師爺推廣人文素養，傳承飲水思源的態度。

此外，初次遠道而來永平工商就讀的東南亞僑生建教班學生，因尚未取得工作證，無法工作導致生活陷入困境，桃園慈馨食物銀行接獲支援請求後，立即號召善心人士捐贈大量物資。胡劍峯說，本學年度初入境新生以越南、印尼籍居多，感謝善心人士的愛心，讓境外生感受台灣的溫暖，無後顧之憂安心就學。